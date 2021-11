"Wir wollen ja nicht in den fünften und sechsten Lockdown"

Was sagen die Österreicher zu Lockdown und Impfpflicht? Wir haben uns in Wien und Graz umgehört. Von Resignation bis zur Forderung nach einer Entschuldigung ist alles dabei. Einig sind sich die meisten darüber, dass es angesichts der Zahlen so weit kommen musste.