Der letzte Ausweg: Wie die Impfpflicht umgesetzt werden kann

Ein konkretes Impfpflicht-Modell kann oder will noch keine Partei präsentieren. Der KURIER hat sich deshalb bei Experten umgehört. Gleich vorweg: Eine „Zwangsimpfung“ in dem Sinne, dass Menschen mit körperlicher Gewalt zur Spritze gezwungen werden, ist keine Option. Juristen und Mediziner plädieren für eine verwaltungsrechtliche Regelung. Durchgesetzt werden könnte diese auf verschiedene Arten.

Etwa, indem auf unbestimmte Zeit im öffentlichen Raum eine 2-G-Regel gilt. Wer ohne Impf- oder Genesungszertifikat im Café oder in einem Geschäft erwischt wird, muss Strafe zahlen. Freilich funktioniert das nur, wenn konsequent kontrolliert wird. 2-G könnte man auch auf den Arbeitsplatz ausdehnen. Was aber, wenn jemand auf Gastro und Co verzichtet, arbeitslos oder selbstständiger Unternehmer ist?

Effizienter wäre wohl, was Medizinrechtler Karl Stöger von der Uni Wien kürzlich im KURIER-Gespräch skizziert hat: Die Gesundheitsbehörden könnten das Impfregister mit dem Melderegister abgleichen. Ungeimpfte bekommen dann einen Brief mit einer Impf-Einladung. Wer dieser binnen einer bestimmten Frist nicht folgt, bekommt erst noch die Möglichkeit, sich zu rechtfertigen – etwa, wenn es gesundheitliche Gründe gibt, sich nicht impfen zu lassen. Ansonsten kommt ein Strafbescheid. Die Strafe kann mehrere Hundert Euro ausmachen. Denkbar wäre auch eine Kürzung von Beihilfen.