Eine Impfpflicht könnte wie die Gurtenpflicht funktionieren

Der KURIER berichtete bereits am Sonntag, dass die Landesgesundheitsreferenten über eine Impfpflicht nachdenken. Aber nicht nur die Politik hat angesichts der dramatischen Entwicklungen ihre Meinung geändert: Epidemiologe Gerald Gartlehner sagte am Dienstag in der ZiB2, er sei aus demokratiepolitischen Gründen immer gegen eine allgemeine Impfpflicht gewesen, mittlerweile sei die Maßnahme aber „die letzte Ressource, um vor allem die nächste Welle zu vermeiden“. Ziel sei eine Immunisierung von 85 bis 90 Prozent, derzeit haben erst 65 Prozent ein Impfzertifikat.

Die Impfkampagne, das „gut Zureden“ und die neuen Beschränkungen für Ungeimpfte fruchten nicht – die sogenannten „gelinderen Mittel“ seien ausgeschöpft, sagt Maria Berger, Ex-Justizministerin (SPÖ) und bis 2019 Richterin am Europäischen Gerichtshof, im KURIER-Gespräch: „Deshalb ist jetzt die Zeit gekommen: Es ist gerechtfertigt, eine Impfpflicht einzuführen.“