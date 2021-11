Wann in Österreich schon einmal Impfpflicht herrschte

„Lasst uns mit dieser Impfpflicht in Ruhe, wir haben echt Besseres zu tun, als hinter Müttern und Kindern nachzulaufen.“ Ein aktuelles Zitat aus Polizeikreisen? Mitnichten! Schon im 19. Jahrhundert zweifelten viele an der Umsetzbarkeit dieser Maßnahme. Kein Wunder also, dass Impfungen lange Zeit Privatsache waren. 1807 änderte sich das zuerst in Bayern – das Königreich führte als erstes Land weltweit eine Impfpflicht ein. 1853 folgte England, 1857 Frankreich und 1874 ganz Deutschland. Das Reichsimpfgesetz schrieb erstmals deutschlandweit vor, dass Kinder im ersten und zwölften Lebensjahr gegen Pocken geimpft werden.