Lockdown und Impfung: Was auf Österreich zukommt

Und wieder wurde am Freitag ein Rekordwert an Neuinfektionen vermeldet: 15.809 neue Fälle waren es konkret. Die Zahl lag damit abermals über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 13.189. Aktuell gibt es in Österreich somit in Summe 138.841 mit Corona Infizierte.

Auf den Intensivstationen werden derzeit 520 Patienten behandelt. Das ist eine Zunahme von 22 Patienten im Vergleich zu Donnerstag. Auf den Normalstationen befinden sich jetzt 2.871 Patienten. Das ist eine Zunahme von 84. Zudem gibt es 48 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 11.951 Todesopfer in Österreich gefordert. So weit die Pandemie in ihren schrecklichen Zahlen.

Der nunmehr von der Regierung verhängte Lockdown ist der fünfte in Österreich – wenn man den Lockdown rund um die vergangenen Ostern für Ostösterreich mitrechnet. So oder so: Die Österreicher sind in Sachen Lockdown ja quasi bereits recht gut geübt.