Faßmann zu Schulen: "Kinder, die zu Hause bleiben, werden keine Nachteile haben"

"Schulen bleiben offen"

Faßmann bekräftigte, was die Bundesregierung schon am Vormittag sagte: Schulen bleiben für alle offen, die es brauchen. „Aufgrund der Testkapazitäten, die wir über den Sommer ausgebaut haben, haben wir einen kontrollierten Ort geschaffen“, sagte Faßmann.

Jene Kinder, die zu Hause bleiben werden, würden keine Nachteile haben, versprach Faßmann. Warum die Schule überhaupt offen bleiben, erklärt er durch die Erfahrungswerte der vergangenen Lockdowns. So wären geschlossene Schulen vor allem für Eltern, die arbeiten gehen müssen, unvereinbar. "Ein bisschen offen - oder ein bisschen geschlossen, das geht gar nicht", sagte Faßmann.

Wichtigster Grund seien aber die Schüler selbst. Die Schüler bräuchten den sozialen Austausch, müssten einander sehen können. Aus diesem Grund trete er grundsätzlich für offene Schulen ein. Man teste in den Schulen inzwischen systematisch und organisiert. "Unsere Testungen durchbrechen Infektionsketten", sagte Faßmann, der betonte, dass man mit der Organisation dazu bereits im Sommer begonnen habe. Schulen seien insofern zur Kontrolle des Infektionsgeschehens nötig, sagt Faßmann. "Fragen Sie die Experten, die werden Ihnen das bestätigen."

Zur Sicherheit mit Maskenpflicht

Faßmann verwies auch auf die erhöhten Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen. Maskenpflicht gilt schon ab der Volksschule nun auch in der Klasse - nicht mehr nur im Schulgebäude. "Wir respektieren die Situation der Eltern. Und wir respektieren auch das Recht der Eltern zu entscheiden, was das Beste für ihr Kind ist."Jene Kinder, die zu Hause bleiben, sollen die Möglichkeit bekommen, den Unterricht entweder via Live-Stream zu verfolgen - oder "asynchron" mit Lernpaketen.

Zudem sollen in den kommenden Wochen keine schriftlichen Leistungskontrollen stattfinden. "Lehrer mögen das richtige Augenmaß anwenden." Wie viele Kinder zu Hause bleiben werden? "Das wissen wir nicht." Die Erfahrung habe gezeigt, dass es am Anfang deutlich weniger sein werden - am Ende des Lockdowns dann deutlich mehr.