Wieder Rekordwert bei Neuinfektionen in Österreich

Am Tag, an dem die Regierung den Lockdown ab dem kommenden Montag verkündet, gibt es abermals einen Rekordwert an Neuinfektionen. Von Donnerstag auf Freitag gab es 15.809 Neuinfektionen in Österreich.

520 Personen befinden sich auf einer Intensivstation in Behandlung. Zudem gibt es 48 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Mehr dazu in Kürze.