Der große Run auf die Adventkalender

Dabei denken die Kundinnen und Kunden nicht nur an sich. Auch Geschenke werden besorgt. In einer großen Buchhandlung reihen sich Hunderte Menschen in einer Schlange vor der Kassa. In den kleinen blauen Körben stapeln sich die Bücher. Sie kaufen Yogamatten und Kochbücher – typische Lockdown-Utensilien also. Auch das weihnachtliche Geschenkpapier verlässt rollenweise das Geschäft. „So einen Zulauf gibt es normalerweise nur vor Weihnachten“, sagt eine Mitarbeiterin.



Freilich sind nicht alle, die am Freitag über die Einkaufsstraße spazieren, im Kaufrausch. Manch einer ist nur gekommen, um das Geschehen zu beobachten. „Ich wollte vor dem Lockdown ein letztes Mal Menschen sehen“, sagt ein junger Mann.



In den Geschäften rüstet man sich unterdessen für einen letzten Ansturm am Samstag. Nicht wenige Menschen haben Angst, dass der Lockdown doch länger dauert als angekündigt. Und spätestens dann würde es mit den Weihnachtsgeschenken doch noch knapp.