Experte: Zehn Prozent Intensiv-Auslastung schon sehr viel

Die kritische Auslastungsgrenze der Intensivstationen mit Covid-Patienten in Österreich ist derzeit mit 33 Prozent der Betten festgelegt.

Für Ostermann ein „hoher Wert". Mehr als zehn Prozent sollten es nicht werden. Alles, was darüber hinausgeht, würde bereits auch das Normalprogramm beeinflussen. In Oberösterreich etwa wurde in den vergangenen Wochen bereits jede dritte planbare Operation verschoben. In Salzburg wurde bereits ein eigenes Triage-Team aktiviert, auch Hochrisiko-Krebspatienten müssen auf OPs warten.

Welchen Beitrag hier der aktuelle Lockdown, der ab Montag gilt, leisten kann?