Ansturm auf Impfungen: Wien verzeichnete Rekordtag

Rekordhoch bei Impfungen in Wien

Gleichzeitig wurden in den vergangenen Tagen in Wien so viel Corona-Impfungen verabreicht wie noch nie. So kamen am Donnerstag 29.955 Menschen impfen, am Freitag waren es sogar 30.788, teilte der Sprecher von Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auf Twitter mit. "Absoluter Rekordwert."

Und die will man noch weiter in die Höhe treiben. Die Stadt verschickt an 340.000 Ungeimpfte einen Brief, der bereits einen persönlichen Impftermin im Austria Center enthält. Um ihn wahrzunehmen, muss der Empfänger keine weiteren Schritte unternehmen, sondern einfach in die Impfstraße kommen.