200 Teilnehmer bei Impfaktion in Boeing 777 am Flughafen Wien

Knapp 200 Personen haben am Samstag im Rahmen einer Impfaktion am Flughafen Wien in Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) in einer Boeing 777 eine Injektion zum Schutz vor Corona erhalten. Hauptsächlich sei die dritte Dosis verabreicht worden, sagte eine Sprecherin der Austrian Airlines (AUA) zur APA. Auch Erstimpfungen waren den Angaben zufolge dabei. Das Angebot war eine Kooperation von AUA, Flughafen sowie dem Roten Kreuz NÖ. 300 Dosen standen ursprünglich zur Verfügung.

Die Aktion, für die keine Anmeldung notwendig war, lief von 10.00 bis 15.00 Uhr. Der Check-in zum Stich wurde in der Besucherwelt des Airports durchgeführt. Nach einer Sicherheitskontrolle wurden die Impfwilligen in einem Shuttlebus zur Boeing 777 gebracht, dem größten Fluggerät der AUA. Verabreicht wurde das Vakzin von BioNTech/Pfizer. Möglich waren sowohl Erst-, als auch Zweit- und Booster-Impfung.