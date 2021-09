Wien: Impfaktion im Gemeindebau ab 27. September

Die Stadt Wien, Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice wohnpartner kooperieren für eine gemeinsame Impfaktion in Gemeindebauten ab kommender Woche. Das Ziel sei, die Impfung gegen das Coronavirus rasch und unkompliziert vielen Mieterinnen und Mietern in Gemeindewohnungen der Stadt Wien anzubieten, heißt es in einer Aussendung. Geimpft wird jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Zwei Impfstoffe

Mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer können sich Personen ab 12 Jahren impfen lassen. Zusätzlich steht Personen über 18 Jahren der Impfstoff von Johnson & Johnson zur freien Auswahl. Alle Personen die sich impfen lassen wollen, können das ohne vorherige Anmeldung; mitzubringen ist lediglich ein Lichtbildausweis und wenn vorhanden eine E-Card. Wenn Personen, die geimpft werden wollen, keinen Impfpass besitzen, kann ein neuer ausgestellt werden. Der Termin für die Zweitimpfung kann vor Ort ausgemacht werden. Diese findet dann in einem städtischen Impfzentrum statt.