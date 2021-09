Ludwig verschärft die Corona-Regeln für Wien noch einmal

Entspannt hat sich indes die Lage an Wiens Schulen. Waren in der Vorwoche noch mehr als 600 Klassen wegen Corona-Fällen in Quarantäne, waren es mit Stand Montag nur noch 319, heißt es im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). „Es dürfte jetzt das eingetreten sein, was wir vorausgesagt haben: Die Altlasten aus Haushalts- und Reiseinfektionen haben wir zu Schulbeginn herausgefischt. Das Schulgeschehen dürfte geringer sein als das, was wir aufgespürt haben“, sagt ein Sprecher. In der dritten Schulwoche seien viele Klassen wieder aus der Sperre zurückgekehrt.

Dass man sich neuerdings aus der 14-tägigen Quarantäne nach fünf Tagen heraustesten kann und dass bei einem Infektionsfall nicht mehr die ganze Klasse gesperrt wird, sei jedenfalls nicht der Hauptgrund für den Rückgang, ist der Sprecher überzeugt. Viele würden die Freitest-Möglichkeit gar nicht nutzen, betont er. „Und bei zwei positiven Fällen wird die Klasse ja auch weiterhin automatisch gesperrt.“