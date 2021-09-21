1 Ekim'den itibaren Viyana'da daha katı korona kuralları uygulanacak
İstişareler, artan sayıda enfeksiyon zemininde gerçekleşti. Ludwig, "Dördüncü dalga bize doğru ilerliyor" dedi.
Viyana'da bugün, Salı günü, sonbahar için yeni korona önlemleri belirlendi. Belediye Başkanı Michael Ludwig (SPÖ) yine uzman bir ekiple istişare etti. İstişareler, artan sayıda enfeksiyon zemininde gerçekleşti. Ludwig, "Dördüncü dalga bize doğru ilerliyor" dedi.
Daha sonra daha fazla sıkılaştırma duyurdu. 1 Ekim'den itibaren daha katı önlemler uygulanacaktır (başlangıçta bir ay boyunca):
- Gece restoranları ve barları 2G (aşılanmış veya korono gecirmis) müşteriler için, çalışanlar için 2.5 G (aşılanmış, iyileştirilmiş veya PCR testi yapılmış)
- 500 kişiden oluşan etkinlikler için 2G (aşılanmış veya iyileşmiş) (içeride veya dışarıda olmasına bakılmaksızın)
- 2.5G ayrıca otellerde uygulanacak (aşılanmış, korono gecirmis veya PCR testi yapılmış)
- 3G'nin daha önce geçerli olduğu tüm alanlarda 2.5 G (aşılanmış, korona geçirmiş veya PCR testi yapılmış)
- Mağazalarda genel FFP2 maske yükümlülüğü, aşılı çalışanlar için ağız ve burun koruması yeterlidir
- Antijen testleri fiili olarak sadece 12 yaşın altındaki çocuklar için geçerlidir. (12 yaşına kadar olan çocuklar için başka hiçbir şey değişmeyecektir)
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