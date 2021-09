Ludwig kündigt heute Coronamaßnahmen für den Herbst an

17 Prozent Covid-Patienten

In Wien gelten bereits jetzt strengere Regeln als in den anderen Bundesländern. So ist etwa in allen Geschäften eine Maske Vorschrift, allerdings reicht für Geimpfte und Genesene ein einfacher Mund-Nasen-Schutz. Dieselben Regeln gelten in Museen, Bibliotheken und Büchereien. PCR-Tests sind in Wien zudem inzwischen nur mehr 48 und nicht mehr 72 Stunden gültig.

Derzeit (Stand Montag) sind 295 Betten mit Corona-Patienten in Wiener Spitälern belegt, 85 davon müssen auf Intensivstationen behandelt werden (das sind 17 Prozent aller verfügbaren ICU-Betten). Stufe 5 gilt bis 139 belegte Betten auf der Intensivstation. Bei den Normalbetten gilt aktuell Stufe 3 (bis 299 Betten).