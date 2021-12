In einem wieder beruhigten Klima innerhalb der Belegschaft der Ötscherlifte kann jedenfalls die Saison am Samstag beginnen, versichert der Geschäftsführer von ecoplus Alpin, Markus Redl. Der Betrieb wird unter der noch existierenden Ötscherlift GmbH., an der das Land zu 40 Prozent beteiligt ist, gestartet. Auch nach dem angekündigten formellen Ausstieg der Schröcksnadel-Gruppe und der angestrebten Fusionierung mit den Hochkar-Bergbahnen ist ein ungestörter Betriebsablauf gesichert. Der gekündigten Belegschaft wurden neue Verträge, die allerdings vorerst bis Ende Oktober 2023 befristet sind, angeboten, berichtet Redl. Am Montag hat er persönlich in Lackenhof mit der Liftbelegschaft über den klaren Auftrag einer Neuorientierung des Tourismusgebiets gesprochen. Auch Redl berichtet von spürbarer Dynamik.