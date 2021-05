NÖ setzt auf Ausflugstourismus à la carte

Ob auf den Spuren von Alpakas im Waldviertel, im Urwald des Hauses der Wildnis in Lunz am See oder mit Weitblick am Aussichtsturm Oberleis im Weinviertel. Mit 21 neuen Ausflugszielen startet die NÖ Card in die neue Saison.

Die Karte soll einerseits den Ausflugstourismus wiederbeleben, aber auch Besucherinnen und Besucher zum Nächtigen animieren. „Die Niederösterreich-Card ist ein wichtiger Motor und ein toller Anreiz, aus dem Ausflug gleich einen ganzen (Kurz-)Urlaub zu machen“, sagt Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung.

Dass das Angebot beliebt ist, zeigte das schwierigste Tourismusjahr bisher. Trotz Corona wurden 688.000 Ausflüge mit der NÖ Card 2020 unternommen, speziell die Sommermonate und die vielen Freiluft-Ausflugsziele sorgten für Aufwind.