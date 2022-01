NÖ: Vielfältiges Kulturprogramm im neuen Jahr

Kunst und Kultur machen auch während der Pandemie keine Pause. 2022 bietet das Kulturland Niederösterreich wieder zahlreiche Highlights und viele Gelegenheiten, Kultur in allen Regionen des Landes vor Ort zu erleben.

In der Landesgalerie gibt es gleich mehrerer Höhepunkte. Seit 1. Jänner steht die Galerie unter der Leitung der neuen künstlerischen Direktorin Gerda Ridler. Sie will die Rolle des Hauses als Museum festigen und durch eine verstärkte Anbindung an die Landessammlung Niederösterreich weiterentwickeln. „In fünf Jahren soll sich die Landesgalerie Niederösterreich in die erste Riege der Kunstmuseen in Österreich einreihen. Die markante Architektur des Hauses verbinde ich mit Dynamik, Innovation und Wagemut. Das sind auch die Leitmotive für mein Programm“, sagt Ridler.

Ab 21. Mai werden in der Landesgalerie rund hundert Künstlerinnen und Künstler mit Werken ab den 1960er-Jahren in einer großen Schau versammelt sein.