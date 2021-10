Gourmets sagen „Salve“ zur Landeshauptstadt

„Wir wollen die Adresse für jene sein, die es verstehen, Geschäft und Essen zu verbinden, und auch für die, die in ihrem Leben Platz für ausgedehnten Genuss reserviert haben“, beschreibt das Trio, das zuletzt in einem 3-Hauben-Betrieb in der Wachau tätig war, die Vision für ihr neues Restaurant.

www.aelium.at