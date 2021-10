Neuer Gourmet Hotspot in St. Pöltner Innenstadt eröffnet

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

"Sankt Pölten sagt SALVE zu ÆLIUM", hieß es am 15. Oktober in der Fuhrmangasse 1. Das neue Gourmet Restaurant feierte am Freitagabend seine offizielle Eröffnung. Der Name des Restaurants stammt von "Aelium Cetium", eine römische Stadt welche im Jahr 100 nach Christus an der Stelle der heutigen Landeshauptstadt St. Pölten stand.

Das kulinarische Trio

Mit Elena Rameder, Christoph Essl und Christoph Vogler finden sich drei Kulinarikexperten in St. Pölten ein. Die drei Gastronomen waren bis vor kurzem in einem 3-Hauben-Lokal in der Wachau tätig und haben sich gemeinsam für das neue Projekt entschieden. Die begnadete Weinkennerin Elena Rameder wird sowohl die wirtschaftlichen Agenden, als auch die Gestaltung der Weinkarte übernehmen. Christoph Essl schlüpft in die Rolle des Gastgebers und Christoph Vogler überzeugt hinter dem Herd als Küchenchef.

Die Eröffnungsfeier stand ganz im Zeichen der drei Gastronomen. Neben politischen Vertretern, wie Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ), waren auch Verwandte und Bekannte zu der exklusiven Eröffnungsfeier geladen. Blumen und Geschenke wurden überreicht, zahlreiche Glückwünsche wurden ausgesprochen. Die Gäste zeigten sich sichtlich begeistert von der modernen, minimalistischen und farblich perfekt abgestimmten Einrichtung.

"St. Pölten hat mit heute ein neues Highlight", sagt der Moderator des Abends, Robert Kratky, der sich als "Freund des Hauses" vorstellt. Elena Rameder bedankt sich vor allem bei ihren zwei Kollegen und bei Immobilienbesitzerin Ulrike Mesner. "Ich hoffe, dass mir als Wahlkremserin auch die Möglichkeit gegeben wird, mich hier in St. Pölten zu integrieren", sagt Rameder und ist sichtlich berührt von der Atmosphäre des Eröffnungsabends.