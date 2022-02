FoodArtGallery in St. Pölten macht Kunst mit allen Sinnen erlebbar

Die pflanzlichen Schmankerln von Vegankoch Gernot Kulhanek stehen dennoch auch weiterhin abgefüllt in Gläsern zum Verkauf. Die dazu passenden edlen Tropfen serviert Weinakademiker Martin Cerny mit einer großen Vielfalt an Weinen aus aller Welt. „Wenn Essen und Trinken sich über die reine Nahrungsaufnahme hin zu einem Fest der Sinne erheben, entstehen kulinarische Erlebniswelten“, sind sich die beiden einig. Diese geschmackliche Sinneswelt wird in der Galerie auch mit visuellen Schmankerln ergänzt.

Momentan bietet die Galerie in der Ausstellung „Aufbruch“ (zu sehen bis 25. März) Maler und Bildhauer Krassimir Kolev mit seinen bunten, teils verstörende Bildern. Um auch noch akustische Reize zu setzen hätte zur Vernissage am heutigen Freitag Musiker Matthias Lackenberger spielen sollen. Aufgrund der hohen Fallzahlen findet die Eröffnung aber in geschlossener Gesellschaft statt.

Neue Ausstellungen

Für 2022 sind insgesamt fünf Ausstellungen geplant. Kunstschaffende werden zu verschiedenen Themen food.art, visual.art und sound.art präsentieren. „Ziel ist, der sowohl künstlerische, als auch der gesellschaftliche Austausch, der inspirieren und einen Mehrwert des eigenen Seins und Schaffens generieren soll“, erklären die Betreiber.

Geöffnet ist immer montags, mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 14 Uhr. Jeden Mittwoch und Donnerstag gibt es eine Abend-Schau, bei der, sofern es die Corona-Regelungen zulassen, auch verkostet werden kann.

Mehr Infos: www.foodartgallery.at