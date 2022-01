St. Pölten: Cinema Paradiso mit abwechslungsreichem Programm im Februar

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im Februar-Spielpan finden sich einige besondere Höhepunkte. Unter anderem die Premiere von Karl Leopold Furthlehners Komödie „Halbmännerwelt“. Dabei geht es um Alltagsprobleme in einem kleinen niederösterreichischen Dorf; gedreht wurde in Josef Haders Heimatgemeinde Nöchling. Am 21. Februar werden Hauptdarsteller, Regisseur und das Filmteam für ein Filmgespräch zu Gast sein.

Weitere Highlights sind Kenneth Ranaghs „Belfast“ über seine Kindheit während des aufkeimenden Nordirlandkonflikts, die Komödie „Wunderschön“ mit Nora Tschirner, Karoline Herfurth und Martina Gedeck, der Dokumentarfilm „An Impossible Project“ sowie die Oscar-Anwärter „Nightmare Alley“ von Guillermo Del Toro und „Licorice Pizza“ von Paul Thomas Anderson sein.

"Best of Cinema"

Gleich am 1. Februar startet die Serie der Spezialschienen mit einem „Best of Cinema“. Dabei ist diesmal „Mulholland Drive“ von David Lynch in der Originalfassung mit Untertitel zu sehen. Ebenfalls ganz besonders wird am 13. Februar „The Last Picture Show“ ausfallen. In memoriam Peter Bogdanovich wird dessen große Liebeserklärung an das Kino zu sehen sein. Am 15. Februar wird die 30 Jahre später spielende Fortsetzung „Texasville“ gezeigt. Zuvor wird am 10. Februar noch ein Preview von Peter Mortimers Porträt „Der Alpinist“ über den kanadischen Ausnahmekletterer Marc-André Leclerc vor den Vorhang geholt.

Film-Café

Im Februar an Montag-Nachmittagen werden im Film-Café wie gewohnt Film, Kaffee und Kuchen serviert. Zu sehen werden dabei am 14. Februar „A la Carte“, am 21. Februar „Respect“ und am 28. Februar „Plötzlich aufs Land“ sein.

Am 17. Februar wird die Doku „Teachers for Life“ über außergewöhnliche Pädagogen und Pädagoginnen gezeigt. Im Anschluss wird zu einem Gespräch mit Pädagogin und Podcast-Gründerin Lisa Heindl geladen. Am 26. Februar kombiniert ein Bilderbuchkino „Ritter Rufus, der Drachenkämpfer“, „Adrian hat gar kein Pferd“ und „Vom Hut, der nicht zaubern wollte“ mit Live-Musik des Multi-Instrumentalisten Marc Bruckner.

Live vor Ort

Am 24. Februar werden Adele Neuhauser und Christian Dolezal live vor Ort sein. Sie werden aus „Plötzlich Shakespeare“ von David Safier vortragen und dabei musikalisch begleitet. Außerdem wird am 16. Februar eine weitere Ausgabe von „Tagebuch Slam“ über die Bühne gehen.

Nähere Informationen und Karten gibt es unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.