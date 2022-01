Was das Museum NÖ in den Semesterferien zu bieten hat

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Nur mehr zwei Wochen „dürfen“ Kinder noch in die Schule gehen, dann steht eine Woche Semesterferien an und damit die Frage: Was tun? Als Alternative zum Skifahren bietet sich das Museum NÖ mit einem Ferienspaß-Programm an.

Die schlaue Museumseule Poldi lädt Kinder und Familien vom 5. bis 13. Februar ein. Es locken täglich wechselnde Kreativstationen jeweils von 13 bis 17 Uhr mit funkelnden Schneeflocken, flatternden Schnee-Eulen, winterlichen Fensterbildern, bunten Broschen, flauschigen Eisbären, kuscheligen Schneemännern, Plastikflaschen- Pinguinen oder immergrünen Schneeglöckchen. Täglich um 14 Uhr finden Familienführungen abwechselnd durch das „Haus der Geschichte“ und das „Haus für Natur“ statt. Zusätzlich ist auch montags (7. Februar) geöffnet.

Für junge Forscherinnen und Forscher von sieben bis zwölf Jahren bietet die Museumsakademie für Kids von 8. bis 11. Februar jeweils um 10 Uhr Workshops, die sich passend zur Sonderausstellung „Wildnis Stadt“ um Wildtiere im Winter drehen. So werden Verhaltensweisen von Tieren im Winter besprochen, tierische Stadtwohnungen gesucht, das Leben im winterlichen Wasser beobachtet oder Spuren im Schnee analysiert.