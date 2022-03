Frau starb bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Ein Verkehrsunfall in Pöchlarn (Bezirk Melk) hat am Dienstagnachmittag eine Tote gefordert. Nach Angaben von Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner war auf der L5333 ein Lkw mit einem Pkw kollidiert. Die Frau, die das Auto gesteuert hatte, erlag an Ort und Stelle ihren Verletzungen. Zwei weitere Personen erlitten Blessuren und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Zusammenstoß hatte sich gegen 14.45 Uhr ereignet. Laut Sonja Kellner, Sprecherin das niederösterreichischen Roten Kreuzes, handelt es sich beim Unfallopfer um eine ältere Frau.