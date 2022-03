Ioannis P. war unter besondere Beobachtung geraten, nachdem sich in seinem behördlich geschlossenen Lokal „Siga Siga“ zuletzt Österreichs bekanntester Neonazi Gottfried Küssel und die berüchtigten Corona-Maßnahmengegner Manuel Mittas und Monika Donner zu Strickkursen versammelten. Ein Ablenkungsmanöver, um – getarnt mit Stricknadel und Wolle – konspirative Treffen abhalten zu können und weiteren Polizeirazzien zu entgehen.

Völkermord

Ioannis P. betreibt die Gaststätte mittlerweile als „NÖ Parteizentrale Bündnis-Grundrechte“; willkommen seien nur „Freunde“. Und das Aufbegehren des griechischen Wirten scheint weiter zu gehen. Unter seinem Telegram-Account „Siga Siga in Ternitz“ wurde am 26. Februar der Link zum Film „Höllensturm – Die Wahrheit über den grausamen Völkermord am Deutschen Volke“ geteilt. Laut der Anzeige von „Stoppt die Rechten“ werde mit dem Film „revisionistische Geschichtsschreibung betrieben, der Nationalsozialismus verherrlicht, seine Verbrechen verharmlost und antisemitische Hetze betrieben.“