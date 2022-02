Corona-Gegner: Gottfried Küssels „Lieblingsgrieche“ schwänzte Verhandlung

Das Aufbegehren des griechischen Gastwirts gegen die Corona-Maßnahmen beschäftigt schon monatelang Polizei, Behörden und Gerichte. Am Mittwoch stand am Landesverwaltungsgericht NÖ (LVwG) in Wiener Neustadt ein Verfahren gegen Ioannis P. und seine Frau auf der Tagesordnung. Die Nähe zu Gottfried Küssel hatte auch den Verfassungsschutz auf den Plan gerufen, weshalb Beamte in zivil der Verhandlung beiwohnten. Auch die Bereitschaftseinheit der Polizei stand mit einer Abordnung bereit – allerdings umsonst.