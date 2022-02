Illegales Gasthaus in NÖ aufgeflogen: 61 Gäste ohne 2-G-Nachweis

In St. Johann am Steinfelde (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitagabend ein illegal betriebenes Gasthaus aufgeflogen. 39 Polizisten und sechs Beamte der Finanzpolizei fanden 107 Gäste aber weder eine Betriebsanlagengenehmigung noch Gewerbeberechtigung vor. 61 der anwesenden Gäste hatten keinen gültigen 2-G-Nachweis, berichtete die Polizei am Samstag. In dem Lokal arbeiteten außerdem mehrere illegal Beschäftigte.

Verdacht der Steuerhinterziehung

Neben Verstößen gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz wurden die Betreiber auch wegen Verdacht der Steuerhinterziehung angezeigt. Sechs Personen dürften ihrem Ärger über die Razzia gegenüber den Beamten allzu sehr Luft gemacht haben, berichtete ein Polizeisprecher. Sie erhielten Anzeigen wegen Anstandsverletzung.