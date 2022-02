Arbeitsunfall im Bezirk St. Pölten: Mann von Stahlmatten getroffen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

ei einem Arbeitsunfall in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) ist am Donnerstag ein 26-Jähriger schwer verletzt worden. Der Einheimische war nach Polizeiangaben von Stahlmatten getroffen worden, die ein Deckenkran in einer Firmenhalle transportiert hatte. Der Niederösterreicher wurde an Ort und Stelle erstversorgt und in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, wo er auch am Freitag noch behandelt wurde.

Rund 50 Stahlmatten

Der Deckenkran, auf dem rund 50 Stahlmatten befestigt worden waren, wurde von einem 40-Jährigen bedient. Die Matten sollten in den Einfahrtsbereich der Halle gehoben werden. Die Last wurde dabei etwa eineinhalb Meter über dem Boden befördert. Als sich die Stahlmatten lösten, platzierte der 26-Jährige gerade eine Palette, auf der die schweren Gegenstände abgelegt werden sollten.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde den Ermittlungen beigezogen, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.