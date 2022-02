NÖ: Eine Person und vier Katzen aus Brandwohnung gerettet

Am Eyerspergring in Wr. Neustadt stand eine Küche in Brand. Zwei Trupps der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt konnten diesen rasch löschen.

Dabei konne eine Person sowie vier Katzen mittels Drehleiter gerettet werden. 21 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt standen mit 6 Fahrzeugen im Einsatz.