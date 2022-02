Warum Wien derzeit so hohe Infektionszahlen hat

Was für die These des Hacker-Büros spricht: Bei der Auslastung der Normalstationen stand Wien zuletzt relativ gut da. Laut Covid-Prognose-Konsortium lag sie am 26. Jänner bei 40 Prozent. Günstiger standen zu diesem Zeitpunkt nur Niederösterreich (30 Prozent) und die Steiermark (20 Prozent) da. Die Prognosen, die bis 9. Februar reichen, gehen – bei bundesweit steigender Auslastung – in eine ähnliche Richtung.

Zuletzt war, wie berichtet, spekuliert worden, ob Ludwig Teile der vom Bund verkündeten Lockerungsschritte umsetzt (etwa die spätere Sperrstunde) oder sie im Gesamten nach hinten verschiebt. Am heutigen Nachmittag wird Klarheit herrschen.