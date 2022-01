Lockerungen ab Februar: Die 2-G-Regel wird zum Auslaufmodell

Schule

Auch hier scheinen Lockerungen angedacht, derzeit gilt dreimaliges Testen wöchentlich plus Maskenpflicht in den Klassen. Details sollen abererst kommende Woche mitgeteilt werden.

Was bleibt

Nicht gerüttelt wurden an der weitreichenden Maskenpflicht und 3-G am Arbeitsplatz. Da das PCR-Testsystem in einigen Bundesländern am Limit steht, reichen wieder die mittels QR-Code hochgeladenen Antigen-Wohnzimmertests für die 3-G-Regel.