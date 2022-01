Lockerungen angekündigt: Anfang vom Ende?

Und jetzt, am Ende dieser Rekord-Woche, kündigen Bundesregierung und Gecko-Krisenteam eine Rücknahme von zahlreichen Maßnahmen an. Wie passt das zusammen?

Es passt. Weil es eben längst nicht mehr um die Infektionszahlen geht, sondern um die Situation in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen. Und da zeigt sich: Es steigt zwar die Zahl der Spitalsaufnahmen leicht, alles andere bleibt aber auf niedrigem Niveau stabil. Das schaut stark nach einem Anfang vom Ende aus. Wir wollen‘s aber nicht verschreien, hat uns das Coronavirus leider gelehrt.

Vieles bleibt zu Stunde dennoch unklar, was gilt eigentlich demnächst beim Friseur und am Skilift? Das ist die andere Lehre, dass wir bis heute die meisten Entscheidungen und die Kommunikation dazu nie wirklich nachvollziehen konnten. Wer weiß schon, was zur Stunde bei der Einreise, am Autobahnklo und bei Spitalsbesuchen gilt? Es ist wirklich höchst an der Zeit, dass das alles aufhört.