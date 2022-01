Corona-Maßnahmen: Welche Lockerungen fix kommen

Bundesregierung und Covid-Krisengremium Gecko berichten jetzt am Vormittag über die Corona-Lage in Österreich. Konkret geht es auch um "aktuelle Entwicklungen der Corona-Maßnahmen". Die Infektionszahlen steigen derzeit in ungeahnte Höhen. Trotzdem wurden in den vergangenen Tagen Rufe nach Lockerungen laut.

Welche Lockerungen kommen

Ab dem 5. Februar

Verlegung der Sperrstunde von 22:00 auf 24:00 Uhr

Erhöhung der Veranstaltungskapazität von 25 auf 50 Personen

Ab dem 12. Februar

2-G-Verpflichtung im Handel wird aufgehoben

Verpflichtung zum Tragen der FFP2-Maske bleibt weiterhin aufrecht

Ab dem 19. Februar

3-G in Gastronomie und Tourismus wieder ausreichend

Die Pressekonferenz eröffnet Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit. Demnach wird der Höhepunkt der Omikron-Welle in der ersten Februar-Woche erwartet. Laut aktuellen Prognosen ist eine Überlastung des Gesundheitssystems wenig wahrscheinlich.

