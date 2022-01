Trotz Omikron-Welle: Welche Länder Öffnungsschritte setzen

Mittlerweile zirkuliert in Dänemark allerdings eine neue Untervariante von Omikron, genannt BA.2, die für rund die Hälfte aller Fälle verantwortlich sei soll. Wichtige Daten zur Übertragung und der Krankheitsschwere von BA.2 fehlen Experten zufolge aber noch. Auch ob die Variante den Immun- und Impfschutz umgehen kann, sei noch nicht klar. Nur so viel ist bekann: Es handelt sich mögicherweise um eine noch leichter übertragbare Untervariante handelt. Sie wurde bereits in Deutschland, Frankreich und Österreich sowie eine Reihe weiterer Länder nachgewiesen.

Katalonien beendet wohl 3-G-Regel

Das Covid-Komittee der spanischen Region Katalonien überlegt unterdessen, die 3-G-Regel in der Gastronomie zu beenden. Die dazu nötige Resolution soll heute Donnerstag beschlossen und noch in der Nacht auf Freitag in Kraft treten. Schon bisher gab es in Kinos zum Beispiel, anders als in Österreich, keine 3-G-Regelung. Künftig soll das auch für Fitnessstudios, Bars und Restaurants gelten.

In Spanien kann jede autonome Region selbst über ihre Corona-Maßnahmen entscheiden. So gibt es in der Hauptstadt Madrid bereits seit einiger Zeit keine 3-G-Regelung mehr. Auf den Balearen (zu denen Mallorca gehört) bleiben die Restriktionen unterdessen aufrecht.