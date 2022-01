Aus für Sperrstunde und 2-G im Handel? Gecko berät über Forderungen der Länder

Aus 2-G im Handel und bei körpernahen Dienstleistungen könne "zeitnahe" 3-G werden: So könnten Ungeimpfte zumindest mit einem negativen Testergebnis wieder einkaufen und zum Friseur.

Die Sperrstunde, die derzeit österreichweit bei 22 Uhr liegt, könnte ausgeweitet werden. Vorerst, so wird überlegt, bis 23 Uhr oder bis Mitternacht.

Diese beiden Maßnahmen wurden in dieser Woche von den ÖVP-Landeshauptleuten vehement gefordert.

"Spielregeln zum Besseren geändert"

Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer etwa sagte am Donnerstag in der ZiB2, dass die neue Virusvariante Omikron die Spielregeln zum Besseren geändert habe. Zwar sind die Infektionszahlen hoch, die Belagszahlen in den Spitälern seien aber deutlich geringer als befürchtet wurde. Er fordert vor allem eine Öffnung von Handel und Dienstleistungen für Ungeimpfte mit negativem Test.

Ähnlich wie Haslauer äußerte sich gestern Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner. Er macht sich insbesondere für ein Ende der 22-Uhr-Sperrstunde stark. Es könne ihm, Wallner, niemand erklären, dass diese Vorverlegung das Pandemiegeschehen noch "dramatisch" beeinflusse.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer spricht sich mit denselben Argumenten für einen Stufenplan aus: Man müsse überlegen, welche Bereiche zuerst gelockert werden könnten und schrittweise vorgehen.

Sperrstunde als "Schnapsidee"

Die frühe Sperrstunde bezeichnet Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Freitag als "Schnapsidee", die zu überdenken sei. Es spreche nichts gegen eine Öffnung der Gastronomie bis Mitternacht.

Eine Öffnung der Nachtgastronomie - also von Bars und Diskotheken - fordert er nicht, "das fordert ja niemand, das will ja nicht einmal die Nachtgastronomie selber" (mehr dazu hier).

SPÖ-Doskozil: "Keine Experimente"

Lockerungen will auch der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil - allerdings erst, wenn der Peak der Neuinfektionen überwunden ist, wie er betont.

Das sei voraussichtlich in zwei Wochen der Fall. "Solange die Welle ansteigt - keine Experimente", heißt es aus seinem Büro.