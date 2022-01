Gecko-Duo: "Wir sind nicht da, um populäre Entscheidungen zu fällen"

Die Gecko-Kommission hat empfohlen, dass die Wohnzimmertests wieder zugelassen werden. Außer in Wien klappt die PCR-Testung in keinem Bundesland perfekt. Ist der Föderalismus in der Pandemie hinderlich?



Reich: Den Föderalismus nun schlecht zu machen, würde auch die Kultur des Landes abwerten. Wir sind so, wie wir sind, weil wir ein föderales Land sind. Das hat seine Schattenseiten, weil sich zentral manches besser steuern lässt. Es hat auch sein Gutes. Österreich ist trotz seiner Kleinheit extrem unterschiedlich. Wir sind nicht Holland, das ein reines Flächenland ist. Über diese Tatsache hinweg zu gehen, hätte uns in Summe mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Es stimmt, dass die Teststrategie nicht erst seit Omikron ein Thema ist. Aber es ist auch viel passiert. Wien hat auf das „Alles gurgelt“-System gesetzt. Die anderen Länder haben auf einen Mix aus mehreren Testmethoden gesetzt. Zumal auch nicht klar war, wie lange wir die Testsysteme brauchen werden. Vorarlberg hat sich ein eigenes PCR-Testlabor geschaffen. Die sind schon super aufgestellt, viele andere sind ebenso dabei, ich bin sehr froh, wie hier alle an einem Strang ziehen. Auch Niederösterreich hat sich gut organisiert.



Striedinger: Es gibt hinsichtlich der Sensitivität des Tests keinen Unterschied zwischen dem Antigen-Test in der Teststraße und jenem, der im Wohnzimmer angewendet wird. Es ist unsere Aufgabe, jene Tests zu beschaffen, die höchstmögliche Qualität haben, damit die Aussagekraft gegeben ist. Entscheidend ist jedoch die Qualität der Probenabnahme.



In Großbritannien spricht man bereits von einer endemischen Situation. Wieso braucht es in Österreich noch die umstrittene Impfpflicht, die das Land spaltet?



Reich: Alles, was hilft, damit wir die Impfquote in der Bevölkerung heben, ist zu begrüßen. Ja, die Endemie steht vor der Türe. Aber es gelingt uns nur, wenn die vulnerablen Gruppen geschützt sind. Wenn wir die Impflücke lassen, dann sterben viele Menschen. Auf eine ungeimpfte Bevölkerung kommt das Virus mit seiner vollen Kraft, weil es in einer nicht immunisierten Gesellschaft wieder in Fahrt kommt. Das hält uns von der Endemie ab. Endemie geht nur dann, wenn alle einen immunologischen Grundstatus haben.



Werden wir uns alle vier Monate impfen lassen müssen?



Reich: Das glaube ich nicht, aber ich sage auch ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Was die Situation jetzt schwierig gemacht hat, war, einen geplanten langen Impfzyklus mit einer volatilen Infektionslage überein zu bringen. Daher hat man gesagt, man muss das Intervall verkürzen. Der Plan ist aber, einen normalen Impfzyklus zu haben, nämlich sich ein Mal pro Jahr impfen zu lassen. Dann werden auch die Maßnahmen fallen, mit Ausnahme der Maske, die man in den Wintermonaten in den öffentlichen Verkehrsmittel weiter tragen sollte. Das ist auch gut so, denn man muss sich nicht jedes Virus abholen.



Wir haben 30.000 Neuinfektionen, 200.000 sind infiziert, 400.000 Menschen sind in Quarantäne. Steuern wir jetzt auf den Höhepunkt zu, wo die Infektionen dann wieder steil bergab gehen?



Reich: Das war es noch nicht. Die Prognose zieht uns noch weiter hinauf. Noch ist der Zeitpunkt, wann das Brechen der Wand kommt, in den Berechnungen nicht absehbar.