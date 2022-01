Lockdown-Ende: "Hauptsache, die Leute randalieren nicht auf der Straße"

Für andere wiederum, wie etwa Maria aus Wien, war die Beendigung des Lockdown für Ungeimpfte lediglich das geringere Übel. „Hauptsache, die Leute randalieren nicht mehr auf der Straße“, so die 60-Jährige. Aber auch die schwere Kontrollierbarkeit des Lockdown hätten schlussendlich zu dessen Beendigung geführt, meint Regina Stifter. „Wenn eine Maßnahme nur am Papier steht, dann ergibt sie keinen Sinn.“

Kein Sinn

Der wohl gängigste Satz, den man in den Straßen rund um den Stephansdom zu hören bekommt. Denn die Wirkung der Maßnahme bezweifeln viele. „Ich finde, es würde nicht so viel Sinn machen, den Lockdown aufrecht zu erhalten, weil die Ungeimpften auch weiterhin nichts machen können. Es ändert sich also nicht viel“, sagt die 19-jährige Kristina Savic, die mit ihrer Freundin in der Innenstadt unterwegs ist.

Gemeint ist damit, dass die 2-G-Regel im Handel und der Gastronomie, trotz der Aufhebung des Lockdown, weiterhin bestehen bleibt. Somit wird Ungeimpften der Zugang dort hin auch weiterhin verwehrt. Es scheint daher, als würde sich nicht allzu viel ändern.