Ablaufdatum der Impfzertifikate wird nicht verschoben

Mit 1. Februar wird die G├╝ltigkeit der Corona-Schutzimpfung nach dem zweiten Stich von neun auf sechs Monate verk├╝rzt. Davon betroffen sind aus heutiger Sicht noch rund 320.000 Personen, die noch keinen Booster erhalten haben und ab kommendem Dienstag somit ├╝ber keinen g├╝ltigen 2G-Nachweis mehr verf├╝gen.

Jetzt ist klar: Der Stichtag wird nicht verschoben und auch keine eine ├ťbergangsfrist eingef├╝hrt. Das wurde bei der Regierungspressekonferenz am Samstag bekannt.

Erstmals kommuniziert wurde das Ablaufen im November 2021. Das Ministerium wies darauf hin, dass betroffene Personen unter anderem in der Grüner-Pass-App mittels Push-Meldungen über die Änderung informiert worden seien.

Wer allerdings diese Push-Nachrichten bei der App deaktiviert hat, hat diese Nachricht jedoch nicht bekommen.

Das Ministerium betonte, dass "laufend" Erinnerungsschreiben f├╝r die dritte Impfung ausgesendet werden, auch darin wird auf die Verk├╝rzung hingewiesen.

Anfang Februar - also nach der Verk├╝rzung und nach Inkrafttreten der Impfpflicht - soll es auch Postwurfsendungen an alle Haushalte zur Impfpflicht geben, in der die Verk├╝rzung von neun auf sechs Monate kommuniziert wird.