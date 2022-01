Die von der Regierung angekündigten Lockerungssschritte sorgen für Jubelstimmung in der heimischen Wirtschaft. Branchenvertreter des Handels, aber auch der Hotellerie und Gastronomie zeigen sich hocherfreut über die erfüllte Forderung nach einer Verlängerung der Sperrstunde bis 24 Uhr sowie die Aufhebung der 2-G-Pflicht im Handel.

Der neue Präsident der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV), Walter Veit, spricht in einer Aussendung von einer "hoffentlich historischen und endgültigen Wende in der heimischen Covid-Strategie". Die Auslastung in den Krankenhäusern sei seit Wochen stabil. "Das gibt uns den nötigen Spielraum, stärker auf die Wirtschaftskrise im Schlepptau der Pandemie zu fokussieren“, so Veit.

Zugleich fordert er Klarheit, was ab 5. Februar jetzt genau gilt. "Mitarbeiter:innen und Gäste müssen wissen, was wann wie wo kommt - von der Einreise über Hotellerie und Gastronomie bis hin zum Skilift. Da brauchen wir schnell einen rechtlichen Rahmen, der hält und mit dem sich arbeiten lässt“, setzt Veit auf rasche Gespräche.