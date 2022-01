Wiens Bürgermeister Ludwig kritisiert Lockerungen per Twitter

Kaum wurden die Lockerungen der Corona-Maßnahmen am Samstagvormittag von der Regierung präsentiert, so hagelt es sofort Kritik. Um die Mittagszeit postete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), dass es der falsche Moment sei, solche Lockerungsschritte mitten in der Omikron-Welle zu verkünden. Der Höhepunkt dieser Welle sei nämlich noch nicht erreicht.