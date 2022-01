Erstes Lipizzaner Fohlen des neuen Jahres ist da

Was viele vielleicht nicht wissen: Lipizzaner kommen schwarz oder braun zur Welt und bekommen ihre typische Schimmelfarbe erst mit etwa vier bis zehn Jahren. Während die besten Hengste ausgewählt werden, um ihr Training in Wien an der Spanischen Hofreitschule zu beginnen, werden die besten Jungstuten in die Zuchtherde in Piber aufgenommen.

Paten gesucht

Außerdem gibt es in der Spanischen Hofreitschule auch die Möglichkeit die Patenschaft für ein Fohlen zu übernehmen. Paten erhalten dann regelmäßige Informationen über das Patenfohlen sowie weitere Möglichkeiten, um eine persönliche und Beziehung zu einem Lipizzaner aufzubauen, heißt es in der Aussendung der Spanischen Hofreitschule.