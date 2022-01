Die Hofreitschule habe von 2009 bis 2019 insgesamt einen Bilanzverlust in Höhe von rund 3,87 Millionen Euro eingespielt, in vier Geschäftsjahren gab es einen Bilanzüberschuss. 2019 betrug der Gewinn am Standort Wien, aber ohne Einrechnung des Gestüts in Piber (300 Pferde), 380.000 Euro. Detail am Rande: Insgesamt hat die Hofreitschule rund 400 Pferde.

Doch der Schein trüge. Denn das Landwirtschaftsministerium, zu dem die Hofreitschule gehört, gewähre jährliche „Zuchtförderungen“ in Höhe von 700.000 Euro bis einer Million Euro.