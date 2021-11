Lipizzaner-Affäre: Hofreitschule bestätigt Vorwurf

Erneut Kritik: Sonja Klima, Chefin der Spanischen Hofreitschule in Wien, bestätigte am Dienstagabend im ORF die jüngsten Vorwürfe gegen ihre Institution. Wie erst unlängst bekannt wurde, soll der Aufsichtsratsvorsitzende einen Hengst für seine Tochter in der Hofreitschule ausbilden haben lassen, ohne dafür zu bezahlen.