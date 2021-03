Neues Café in der Reitschule: After-Work mit den Lipizzanern

In der Eingangshalle ist ein neuer Shop geplant, das bestehende Lokal soll in ein Gartencafé umgewandelt werden. Das Highlight: „Wir werden das Tor zum Josefsplatz für die Allgemeinheit öffnen“, sagt Wehdorn. Das heißt: Jeder kann in Zukunft jederzeit in den Innenhof der Reitschule kommen. Noch 2021 soll der Zugang zu einem öffentlichen werden. Zwischen dem Reitschul-Eingang am Michaelerplatz und jenem am Josefsplatz entsteht so eine neue Fußgänger-Route. Im Hof sei eine Mini-Allee vorgesehen, so der Denkmalschutzexperte. Er hat unter anderem das Schloss Schönbrunn und die Roßauer Kaserne renoviert.