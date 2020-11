Fast ganz in weiß: Besuch bei den Lipizzanern

Mehrmals am Tag werden die wertvollen Pferde von ihren Stallungen in die Winterreitschule geleitet, eben quer über die Reitschulgasse. Ein Schulweg für das „weiße Ballett“, eine willkommene Show für die Passanten.

„Wir waren letztes Jahr hier“, kommentiert ein Vater die Szenerie, seine beiden Kinder fest an der Hand. Am Leuchten in ihren Gesichtern spürt man, dass es wohl bald ein Wiedersehen geben wird.

Institution auf 4 Hufen

Warum auch nicht? Als Hüterin des Kanons der Klassischen Reitkunst zelebriert die Spanische Hofreitschule zwar seit jeher Lektionen mit Jahrhunderte alter Tradition. Das aber mit jugendlichem Elan. Und mit dem Drang, sich kontinuierlich neuen Kreisen gegenüber zu öffnen. Erst jüngst outete sich etwa der Schriftsteller Wladimir Kaminer („Russendisko“) mit einer gewitzten TV-Doku als Fan der Institution auf vier Hufen.

Aber von Anfang an. Vor Kurzem wurde das 450-Jahr-Jubiläum der Hofreitschule gefeiert, heuer noch stehen einige Termine zum Thema „100 Jahre Lipizzanergestüt Piber“ an. In Zeiten von Covid-19 kein einfaches Unterfangen. Wie jedes größere Büro hat auch die Hofreitschule ausnahmslos alle seine Mitarbeiter – ob auf zwei Beinen oder auf vier Hufen – in Teams aufgeteilt.