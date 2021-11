Rechtliche Kapriolen: Strafanzeige rund um Spanische Hofreitschule

Die Tochter von Marihart hat 2013 den Lipizzanerhengst „Maestoso Fantasca-67“ für 12.000 Euro von Spanischen Hofreitschule erworben und im Schulungszentrum Heldenberg gegen eine monatliche Gebühr (1.200 Euro) eingestellt.

„Entgegen jeglicher bisheriger Übung wurde der private Hengst jedoch während der Dienstzeit von Bereitern weiter ausgebildet und in den regulären Schulbetrieb übernommen“, heißt es in der Anzeige aus der Feder des Wiener Anwalts Dominik Konlechner. Auch habe die Hofreitschule die Kosten für den Beschlag und den Tierarzt übernommen. In den Jahren 2018 bis 2020 wurde der Hengst bei mehr als 120 Aufführungen eingesetzt.

„Es besteht kein wie immer gearteter Grund, ein fremdes Pferd in Vorstellungen zu nutzen, gleichzeitig durch die jahrelange Ausbildung auf das Schulniveau zu bringen und dieses dann aber nicht im Eigentum der Spanischen Hofreitschule zu haben“, meint Ex-Bereiter Krzisch.

Die Top-Ausbildung in der Hofreitschule erhöhe auch den Wert des Tieres. „Ausgebildete Schulhengste sind unbezahlbar und werden auch nicht verkauft“, heißt es in der Anzeige weiter. Es sei jedoch davon auszugehen, dass ein vollausgebildeter Schulhengst mehrere Hunderttausend Euro einbringen würde.