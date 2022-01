Filmdreh: Wenn Netflix Wien explodieren lässt

Homeoffice ist auf der Donauplatte zwischen den Hochhäusern von Strabag und DC-Tower derzeit nicht so beliebt. Viele wollen zurück ins Büro. Trotz Handgranaten und Schießereien.

"Wegen eines Filmdrehs mit dem Thor-Schauspieler wird es hier zugehen", erzählt eine Dame in der Bäckerei in der Donau-City-Straße. "Wir wurden per Mail informiert, im Büro sind alle nervös, keiner will die Action verpassen."