Aus Rudolfscrime wird Rudolfsfein: Wie sich das Ikea-Grätzel wandelt

Eine andere bekannte Bezeichnung ist „Rudolfscrime“. Eine Anspielung auf die hohe Kriminalitätsrate im Bezirk. Dieser verwandelt sich aber immer mehr in „Rudolfsfein“.

Denn selbst das heruntergekommene Eckhaus soll bis 2024 ein Hotel werden. „Wir haben ein junges, dynamisches Lifestyle-Konzept“, sagt der Eigentümer. Investoren seien schwer zu finden gewesen, wegen Corona. Jetzt gebe es drei Interessenten.

Kritisch sieht das eine Anrainerin. Sie wohnt direkt am Mariahilfer Gürtel. „Eine ewige Baustelle ist das Haus. Und die Lokale hier am Gürtel haben echte Probleme – wie Schimmel“, sagt sie. „Gentrifizierung gibt es jedenfalls im Inneren, wie in der bekannten Reindorfgasse. Hier am Gürtel passiert das nur langsam.“