Bezirkschef: „Seit Rot-Pink regiert, sind alle Projekte gestoppt“

Der Stadt müsste das ja gefallen, wenn sich der Bezirk mausert.

Wir waren ein Schmuddelbezirk. Wenn ich erzählt habe, dass ich hier Bezirksvorsteher bin, haben mich die Leute bemitleidet. Heute sind wir im guten Mittelfeld. Wir sind der Bezirk mit den meisten Blocksanierungen. Diese wundersamen Barcelona-Blocks (Superblocks, Anm.), die jetzt in Favoriten bejubelt werden, gibt es bei uns schon lange. Auch Radfahrstraßen und Verkehrsberuhigung hatten wir lange vor anderen, und die Bildungsgrätzel hat sich die Stadt von uns abgeschaut. Dass wir nicht immer Gehör finden, das bin ich gewohnt. Aber jetzt ist es das erste Mal, dass ich richtig behindert werde. Das Geld geht jetzt an andere Bezirke, da muss man sich nur umsehen: Mit dem Geld, das in die Thaliastraße, die Ottakringer Straße und den Nepomuk-Berger-Platz investiert wird, reiß ich den ganzen 15. Bezirk nieder und bau ihn neu auf.

Ludwig hat jetzt versprochen, dass bei der Verkehrsberuhigung rund um den Ikea alles auf Schiene ist. Vertrauen Sie ihm?

Ja. Ich vertraue ihm. Man kann den Willen der Bevölkerung nicht ignorieren. Mein Ärger richtet sich gegen andere – die zuständige Magistratsabteilung und die Stadträtin (gemeint ist Verkehrsstadträtin Ulli Sima, Anm.), die monatelang den Mund nicht aufbekommen.

Sie haben angekündigt, bei der nächsten Wahl nicht wieder anzutreten. Stehen Sie noch bis zum Ende der Periode zur Verfügung?

Nein. Aber ich zähle nicht die Tage, bis ich zurücktrete. Ich habe noch Visionen für den Bezirk und will viel umsetzen.

Was steht als Nächstes an?

Eines der wichtigen Projekte ist klar die Zukunft der Äußeren Mariahilfer Straße. Der Ikea ist auf Radfahrer ausgerichtet, aber die Verkehrssituation hier ist nicht Radfahrer-freundlich. Was ich mir vorstellen kann: Die Trennung in Innere und Äußere Mariahilfer Straße muss ein Ende haben. Ich will hier einen Boulevard, mit breiteren Gehsteigen, mit mehr Grün und Bodenentsiegelung.