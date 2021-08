Der Stadt-Ikea und die Aufregung um die Verkehrsberuhigung

In der Stadt reagiert man verschnupft. Die zuständige Stadträtin Ulli Sima will sich auf KURIER-Anfrage nicht äußern. Sie verweist an den Vorsitzenden des Mobilitätsausschusses Erich Valentin (SPÖ). „Wenn der Bezirksvorsteher nichts Besseres zu tun hat, als um 2 Uhr in der Früh auf Facebook zu schreiben ...“, sagt Valentin zum KURIER. Er könne sich nicht erklären, was in der Kommunikation schief gelaufen sei. Denn es verlaufe doch „alles nach Plan“, meint er.

Einige Straßen seien nur noch nicht frei: Die Gerstnerstraße werde noch von einer Vertragsfirma von IKEA umgebaut – und die Gasgasse könne noch nicht zur Einbahn werden, weil dort (von 23. bis 26. Oktober) ein Ersatzbus der Wiener Linien fahre.

Sabotage: "Rot-Pink mobbt den Bezirk"

Ende August sollen provisorische Maßnahmen mit der MA 28 (Straßenbau) besprochen werden. Die genauen Pläne zur Begrünung des Areals präsentiert im Herbst Ulli Sima selbst.

Rückendeckung erhält der Bezirkschef hingegen von den anderen Fraktionen aus dem Bezirk. „Volle Unterstützung, ich stimme ihm voll und ganz zu“, sagt etwa Andreas Leszkovsky (Neos). „Er scheitert, weil er sabotiert wird. Weil er nicht auf Linie ist. Rot-Pink mobbt den Bezirk“, sagt Haroun Moalla (Grüne).